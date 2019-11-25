» "المشاط": السوق الصيني من الأسواق السياحية الواعدة لمصر

25 نوفمبر 2019 - 01:42 م

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، عددا من اللقاءات الإعلامية مع مجموعة من الصحف ووكالات الأنباء والإعلام الصينية، وعددا من الصحف المصرية والعربية، لاستعراض التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع السياحة المصري، وإبراز التنوع الذي تتمتع به المقاصد السياحية المصرية، وذلك بمقر السفارة المصرية ببكين بحضور السفير المصري لدى بكين الدكتور محمد البدري، جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد" Bloomberg New Economy Forum " الذي عُقد خلال الفترة من 20 وحتي 22 نوفمبر الجاري بالعاصمة الصينية بكين.

ومن بين هذه اللقاءات الإعلامية لقاءات مع وكالة شينخوا الصينية، وقناة الصين بالعربية، وموقع بايدو الصينيBaidu ، ومجلة الصين اليوم، والتليفزيون الصينيCCTV4 ، وتليفزيون فينيكس Phoenix TV ، ومجلة الاستثمار الصينية، وCGTN Arabic ، وChina.org ، وPeople’s Daily ، وGlobal Times ، وChina and Egypt News Net news ، ووكالة أنباء المغرب، ووكالة أنباء الكويت، وغيرها.

وخلال هذه اللقاءات، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات التي تربط بين دولتى مصر والصين، مشيرة الي التعاون المستمر بين البلدين في العديد من المجالات وخاصة مجال السياحة.

وأشارت الوزيرة الي أن السوق الصيني يعد من الأسواق السياحية الواعدة التي تسعي وزارة السياحة الي جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه الي مصر، وذلك في اطار خطة الوزارة لتنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الي مصر بجانب الأسواق التقليدية وهو ما يتضمنه أحد أهداف محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه في ضوء حرص الوزارة علي زيادة أعداد السائحين الصينين الوافدين لمصر، فقد أقامت الوزارة شراكة مع شركة Ctrip الصينية للترويج لمصر داخل السوق الصيني من خلال تقديم المنتجات السياحية الفريدة والمتنوعة التي يتميز بها المقصد المصري للشعب الصيني.

وأشارت الوزيرة إلى أن بكين وجوانزو وشيندو وهانزو وشنغهاى وكونمينج تعتبر من أهم المناطق الصينية التي يفد منها سائحون صينيون إلى مصر، وأكدت ان اعداد السائحين الوافدين من الصين تضاعفت في عام 2018 عن عام 2016.

وتحدثت الوزيرة عن رحلات الطيران المباشرة بين القاهرة وبكين والتى تبلغ ثلاثة رحلات أسبوعيا إضافة إلى 7 رحلات أسبوعيا مباشرة بين القاهرة وجوانزو.

وأشارت الوزيرة الى أن الوزارة تعتمد في حملتها الترويجية لمصر بالخارج علي تحديث آليات الترويج واستخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية لمصر، لافتة الي أن هذه الحملة تعتمد علي ثلاثة محاور رئيسية وهي People to People ، والترويج لكل مدينة سياحية علي حدى Branding by Destination ، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM2020 .

وأضافت الوزيرة أنه من المتوقع أن تشهد الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني زيادة كبيرة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير خاصة وأن الشعب الصيني من محبي السياحة الثقافية، بالإضافة الي شغفه بالحضارة والآثار المصرية العظيمة.

وخلال هذه اللقاءات دعت الوزيرة، الشعب الصيني لزيارة مصر، والاستمتاع بمقوماتها الأثرية والطبيعية، كما دعتهم لزيارة المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه العام القادم والاستمتاع بما يحتويه من كنوز، مشيرة الي أن المتحف المصري الكبير يعتبر نموذجا للمزج بين الأصالة والحداثة حيث أنه يضم بين جنباته الآثار والكنوز المصرية العظيمة في مبنى مصمم بشكل حديث ومعاصر.

وفي سؤال عن التطور الذي يشهده قطاع السياحة المصري؛ أشارت الوزيرة الي زيادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر خلال عام 2018 وعام 2019، لافتة إلي أن هذه الزيادة انعكست علي الإيرادات السياحية؛ حيث حققت السياحة المصرية 12,6 مليار دولار خلال العام المالي 2018\ 2019 لتحقق بذلك أعلى إيرادات في تاريخ السياحة المصرية.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي، لافتة إلي أنه لأول مرة يتم تطبيق إصلاحات هيكلية في قطاع السياحة المصري، ومشيرة إلي أن القطاع أصبح لديه الآن رؤية موحدة تهدف إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وأشارت الوزيرة إلي أن الجهود التي تبذلها الوزارة من خلال تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الهيكلي انعكست علي رفع القدرة التنافسية للقطاع عالميا؛ حيث فازت وزارة السياحة لأول مرة بجائزة" الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا" لعام 2019 من بورصة لندن الدولية للسياحة، وذلك تقديرا للجهود التى بذلتها الوزارة خلال العامين الماضيين مما كان له تأثيرا كبيرا على صناعة السياحة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت أن مصر حققت رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019؛ كما تقدمت مصر من المركز ال 60 إلى المركز ال 5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي وفقا لنفس التقرير؛ بالإضافة الى أن مصر احتلت المركز الاًول في أفريقيا في الترويج السياحي للدول (العلامة التجارية للدول) وفقا للتقرير الذي نشرته Bloom Consulting " بلوم للاستشارات" المتخصصة في تحليل وتقييم وتصنيف أداء في سبتمبر 2019.