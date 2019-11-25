» سمية الألفي تكشف أسرارا عن نجلها أحمد الفيشاوي وزوجته

25 نوفمبر 2019 - 01:45 م

كشفت الفنانة سمية الألفي، بعض الأسرار والتفاصيل الحياة الشخصية للراحل فاروق الفيشاوي، كما تحدثت عن نجلها الأكبر أحمد الفيشاوي، وتعدد زيجاته.



وقالت "سمية"، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار"، إن نجلها الأكبر أحمد تعتبره "الولد الشقي"، رغم أنه خجول للغاية في الحقيقة، منتقدة الهجوم المستمر عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت أنه لا يوجد فنان موهوب وناجح ووسيم لم يتعرض لهذه الشائعات التي يتعرض لها نجلها.



وأشارت أن الشائعات التي تترد حول علاقاتها الشخصية وغيرها في معظمها غير صحيحة، مؤكدة أن متزوج من سنة نصف ومستقر في حياته مع امرأة فاضلة، وتعشقه كثيرًا .











