  • الإثنين 25 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:39 م
بحث متقدم
طلب إحاطة للحفاظ علي استراحة الملك فاروق بالهرم

طلب إحاطة للحكومة للحفاظ على استراحة الملك فاروق بالهرم

مومياوات سقارة

عالم مصريات: مومياوات سقارة "هتقلب الدنيا"

أحمد موسي

"موسى": استمعوا للصورة الإيجابية

طقس العالم

تحذيرات مهمة من الأمم المتحدة عن طقس العالم

من الحدث

84 حالة.. الكشف عن المادة المتسببة باختناق طالبات أسوان

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الجندي: الإرهابيون مش زرع شيطاني

مدبولي

"إلغاء وزارة الاستثمار والإبقاء على مدبولي" بالتعديل الوزاري

تأجيل

إعدام 7 والمشدد لـ 18 فى خلية ميكروباص حلوان

بن سلمان

بن سلمان يبدأ التحقيق في قضية "الملايين الوهمية"

الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية عن تغيير أسماء القرى: "عرصة" هى السبب

"موسى": استمعوا للصورة الإيجابية

الصفحة الأخيرة

أحمد موسي
أحمد موسي

إيمان هاني

صدى البلد

أحمد موسى

25 يناير

حذر الإعلامي أحمد موسى، من الالتفات للأعمال الدرامية التي تشوه صورة مصر ،قائلا :"استمعوا للصورة الإيجابية "، فأي مكان تأخذ فيه بأيادي الناس، فإنك تستطيع أن تنقل عنهم الصورة الإيجابية، مؤكدًا أن مصر دولة كبيرة، ولا يصح تشويه سمعة مواطنين حتى ولو في فيلم.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك بعض الأفلام تشوه بعض فئات المجتمع، عن طريق نقل الصورة السيئة عنهم لتشويه سمعة وصورة البلد، معقبا: "فيه ناس قبل ثورة 25 يناير بتصدر صورة سيئة عن البلد حتى تجني المال وحسب".

وأوضح أن تشويه صورة البلد وبعض فئات الشعب غير مسموح به الآن على الإطلاق، مؤكدًا رغبة البعض في تقسيم الشعب وتدمير بنية المجتمع".

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» البيئة: نصيب الفرد من الأكسجين في خطر
» معيط: استخدام الأموال العامة في المسارات المُقررة
» كلب مسعور يعقر 31 شخصا بالإسكندرية
» ابنة عامر منيب تفاجئه في ذكري وفاته
» طائرة خاصة للأهلي خلال رحلة تونس
» "شغلني" تقدم 10 آلاف فرصة عمل في جميع المحافظات
» حامل ووجدت 4 صفارات في البيضة.. تفسير رؤيا
» سمية الألفي تكشف أسرارا عن نجلها أحمد الفيشاوي وزوجته
» "المشاط": السوق الصيني من الأسواق السياحية الواعدة لمصر
» "صفعة" تنهي زواج شادية وعماد حمدي
» وزيرة الثقافة تعتمد فعاليات الأكاديمية المصرية للفنون بروما

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة