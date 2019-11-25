» ابنة عامر منيب تفاجئه في ذكري وفاته

تفصلنا ساعات عن حلول ذكري الفنان الراحل عامر منيب، حيث توفي في 26 نوفمبر 2011، عن عمر يناهز 48 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان .

من جهته، شارك الشاعر تامر حسين، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورة له برفقة ابن الراحل عامر منيب، في احد الاستوديوهات .

وعلق تامر حسين على الصورة، قائلاً:" مع حبيبتى ??الغالية بنت الغالى مريم عامر منيب عاملينلكم مُفاجأة فى الذكرى السنوية ل أخى وصديقى الفنان المحترم الخلوق عامر منيب مع الموزع أحمد عادل وصديقى الملحن عمرو مصطفي".