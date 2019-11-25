» كلب مسعور يعقر 31 شخصا بالإسكندرية

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متابعات- الدويني فولي

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أشخاص

الإسكندرية

كلب مسعور

عقر

شهدت محافظة الإسكندرية، واقعة غريبة من نوعها، حيث عقر كلب ضال مسعور 31 شخصًا من بينهم أطفال أصغرهم طفل عمره 3 سنوات بشارعي خليل حماده والعيسوي بمنطقة سيدي بشر. 

تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغا من الأهالي يفيد عقر كلب مسعور لعدد كبير من المارة بشارع خليل حماده، وانتقل قوة من القسم ومديرية الطب البيطري إلى موقع البلاغ، في محاولة لمطادرة الكلب، وتمكنت من التخلص منه وقتله سريعا قبل زيادة عدد المصابين.


وقال إبراهيم خليل، أحد أهالي منطقة خليل حماده، إن الكلب المسعور تواجد بالمنطقة فجأة، وهاجم الأهالى والمارة والأطفال الصغار في الشارع، وقام بعقرهم، وتم إبلاغ قوات الأمن للقضاء عليه.

وأضاف أن الشرطة والطب البيطري قامت بالقضاء على الكلب فى الشارع وتم وضعه داخل كيس بلاستيك أسود لنقله من قبل عمال شركة النظافة، مؤكدًا على أنها ليلة حزينة عاشتها الأسر بالشارع بعد أن شعر الجميع بالخوف من نزول الشارع.


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