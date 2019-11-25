» أمريكا تجمع الكويت وقطر من أجل هذا الأمر

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التحالف

مضيق هرمز

أخبار الكويت

أكدت كل من الكويت وقطر، عزمهما الانضمام إلى التحالف العسكري البحري الذي تقوده الولايات المتحدة من أجل تأمين مضيق هرمز.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن رئيس هيئة أركان التحالف، الكولونيل جون كونكلين، قوله اليوم، إن الدولتين الخليجتين ستنضمان للتحالف.

وقال المسئول الأمريكي: "إن قطر والكويت أبلغتانا بالفعل بأنهما ستنضمان، فالأمر مسألة وقت".

يُعد مضيق هرمز من الناحية القانونية من المضايق الدولية، فهو يربط بين خليج عمان والخليج العربي. ومن ناحية المركز القانوني يمثل مضيق هرمز ممرًا طبيعيًا وحيويًا للتجارة الدولية، يصل بين بحرين ويشكل مياهًا إقليمية للدول المطلة عليه..

وتسببت عدة أحداث شهدتها المنطقة، في إنشاء الولايات المتحدة تحالفًا بحريًا لحماية نقل النفط في المضيق، وكانت ناقلات نفط بعضها سعودية قد استهدفت بالقرب من المضيق.

ومن المقرر أن تتمركز قوات التحالف في ثلاث مناطق، على أن تتواجد على الدوام وسيكون على الناقلات التي تمر في المضيق في أي اتجاه إبلاغ القوات التي تقوم بالحماية.

وإلى جوار الكويت وقطر، ستشارك عدة دول في التحالف منها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، وسلطنة عمان، وعدد من الدول الآسيوية الأخرى.

ويشار إلى أنه سيتم تزويد هذه القوات بكاميرات ورادارات حتى تمنع وقوع أي مخالفة، كذلك سيتم تخصيص طائرات ستكون مهمتها عمليات الحراسة لناقلات النفط التي تعبر المجرى الملاحي الحساس.

ويربط مضيق هرمز بين خليج عمان والخليج العربي، ويطل عليه إيران وسلطنة عمان، كما يعد من أهم الممرات البحرية على مستوى العالم، نظرًا لحجم تجارة النفط التي تمر به.

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