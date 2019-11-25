أول فيديو لحادثة مصنع كيما أسوان

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، للحظة انبعاث الأدخنة الضارة من مصنع كيما أسوان، والتي أدى إلى إصابة 64 طالبة باختناق في مدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية القريبة من المصنع، وعلى الفور تم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج.

وخرج جميع مصابي الاختناق، إلا عشرين حالة فقط مازلن تحت الملاحظة الطبية، منهم 7 حالات بمستشفى أسوان التخصصي، وثلاث عشرة حالة بمستشفى أسوان الجامعي، وذلك حسبما أعلن الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.

وأضاف خلال تصريحات، بأن تم إعلان جميع حالات الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات داخل المحافظة، فور تلقى بلاغًا يفيد بقزع إصابات نتيجة أدخنة أحد المصانع.

وأوضح أنه تم نقل 84 طالبة ومعلمة أصيبوا داخل المدرسة، حيث تم الدفع على الفور بـ15 سيارة إسعاف.

وكانت بداية الواقعة بتلقى محافظ أسوان اللواء أحمد ابراهيم، إخطارًا يفيد، تسبب انتشار أدخنة ضارة من مصنع كيما القديم، في حدوث حالات اختناق رئوى، بسبب وذلك بمدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية للبنات بمنطقة المحمودية.

وفي بيان لها مساء اليوم، قالت وزارة قطاع الأعمال، إن السبب الرئيسي في الواقعة، نتيجة انخفاض إمدادات الأكسجين صباح اليوم، عن وحدة حامض النيتريك بالمصنع القديم لشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتي واكبها تغير في اتجاه الرياح نحو مدينة أسوان، حيث تأثرت المدينة ببعض الانبعاثات الصادرة من الوحدة، الأمر الذي تسبب في بعض حالات ضيق التنفس لبعض المواطنين القاطنين بالمنطقة المحيطة بالمصنع.



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