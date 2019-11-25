» ظهير ليفربول يشيد بـ«كلوب» بعد استبعاد «صلاح»

25 نوفمبر 2019 - 05:45 م

أشاد أندي روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي بقرار مدربه الألماني يورجن كلوب، بعدم إشراك النجم محمد صلاح في مباراة كريستال بالاس التي أقيمت أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ13 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول قد فاز في مباراة كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، عن طريق السنغالي ساديو مانى والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وقال «روبرتسون» في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول، «إصابة محمد صلاح في الكاحل تزعجه كثيرًا، وهو الآن بحالة جيدة».

أضاف ظهير ليفربول، «شاركت في مباراة كريستال بالاس رغم معاناتي من بعض الالآم، ولكن الأمر بالنسبة لمحمد صلاح كان مختلف حفاظًا على سلامته».

تابع، «من الصعب الحديث عن أي أمر سلبي نريد الخروج بفوز نظيف في كل مباراة، دون استقبال أي أهداف ونأمل جمعيا القيام بذلك في المواجهات القادمة».

وحول تألق السنغالي «ماني» قال ظهير ليفربول، «عندما ارتديت قميص الريدز في عام 2017، رأيته يقدم أداًء مذهلاً، والآن أصبح حادًا أمام المرمى».