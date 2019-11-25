» قتلها أثناء ممارسة الجنس ثم تركها وعاشر غيرها

25 نوفمبر 2019 - 06:51 م

ذكرت صحيفة بريطانية، تفاصيل جريمة قتل تعرضت لها ابنة مليونير بالبلاد على يد أحد الشباب الذي كان يمارس الجنس معها.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل"، أن لضحية تدعى جريس ميلاني وتبلغ من العمر 22 عامًا عندما تم العثور على جثتها، مشيرة إلى أن شابًا من نيوزيلندا خنقها أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.

ونقلت الصحيفة البريطانية، أن محكمة نيوزيلندية ذكرت أن المواطن جيس كيمبسون البالغ من العمر 27 عاما، وراء ارتكاب الجريمة.

وذكرت "ديلي ميل" أن الاثنان تعارفا عن طريق تطبيق "تيندر" للمواعدة، حيث وقعت الجريمة في ديسمبر عام 2018.

والتقى الشاب النيوزيلاندي الفتاة عشية عيد ميلادها الثاني والعشرين، بمدينة أوكلاند، ثم خنقها أثناء ممارسة الجنس معها، ثم وضع الجثة في حقيبة سفر واستأجر سيارة لنقلها ثم دفنها في منطقة تبعد 25 كيلومترا عن وسط أوكلاند، حيث عثر عليها بعد أسبوع.

وكان محامي المتهم قد أنكر اتهام موكله بالقتل، مشيرة إلى أن الوفاة لم تكن متعمدة، ولفتت الصحيفة إلى أن المتهم التقط صورًا حميمية لـ"ميلاني" وهي مسجاة بعد قتلها، ثم توجه لمواعدة شابة أخرى في اليوم التالي عبر "تيندر".

وقال للشابة الجديدة إنه سمع قصة عن رجل أودع السجن بتهمة القتل بعد "علاقة جنسية غريبة أو عنيفة".

ومن المقرر صدور حكم على الشاب النيوزيلندي في شهر فبراير المقبل.