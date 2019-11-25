  • الإثنين 25 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:42 م
بحث متقدم
ابوتريكة

«أبوتريكة» يُعلق على اختياره سفيرًا لمونديال قطر 2022

حادث اليوم

دماؤه غمرت المكان.. ننشر أول صور لضحية قطار قليوب

أردوغان

"أردوغان" يوجه رسالة مستفزة لـ"دول المقاطعة" من قطر

ابوتريكة

بالصور.. «أبوتريكة» سفيرًا لبطولة كأس العالم في قطر

احمد حلمي

أحمد حلمي ينشر صورة نادرة له تثير استغراب الجمهور

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وإنبي

وزير الداخلية

قرار رسمي بإسقاط الجنسية عن 21 مصريًا

الجزيرة

"ساويرس" يعلن شراء جزيرة في النيل

السعودية

الكشف عن خطة شيطانية ضد السعودية

أرشيفية

أول فيديو لحادثة مصنع كيما أسوان

تعرف على السبب

قرار رسمي بإسقاط الجنسية عن 21 مصريًا

آخر الأخبار

وزير الداخلية
وزير الداخلية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

قرار رسمي عاجل بطرد تركيين من مصر

#

قرار من وزير الداخلية بإبعاد مواطنة سعودية عن مصر

#

مصر تصف قرار البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بـ"غير المقبول"

#

الحكومة الفلسطينية تطالب بالتراجع عن قرار حجب المواقع

مصر

وزير الداخلية

اسقاط الجنسية

التجنيس

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا رسميًا نشرته الجريدة الرسمية، بإسقاط الجنسية عن 21 مصريًا بسبب تجنيسهم بجنسيات أجنبية.

ووفقا لقرار صادر عن الوزير، فإنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون بشأن الجنسية المصرية، تمت الموافقة على تجنيس 21 مواطنا مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وحصل بعض المواطنين على الجنسيات، الألمانية والنمساوية والهولندية والأمريكية.

ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.

شروط إسقاط الجنسية

ووفقا لنص القانون الحالي بشأن الجنسية المصرية فإنه:

 "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أي حالة من الأحوال الآتية":

- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف المادة 10 من أحكام القانون نفسه، والخاصة بتنظيم إجراءات التجنس بجنسيات أجنبية.

- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من القوات المسلحة.

- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، بعد مضى 6 أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته بالخارج.

- إذا كانت إقامته عادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية ،وفي حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.

- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. اهتمام واسع باحتفال "أبوتريكة" في لقاء الجونة
» الموت يفجع الرئيس الإيراني حسن روحاني
» الأهلي يدك شباك الجونة برباعية
» تغيير اسم قرية في الدقهلية بسبب منافاته للآداب
» قتلها أثناء ممارسة الجنس ثم تركها وعاشر غيرها
» نجم الزمالك يتهم حارس الجونة بالتفويت للأهلي
» أمريكا تجمع الكويت وقطر من أجل هذا الأمر
» ظهير ليفربول يشيد بـ«كلوب» بعد استبعاد «صلاح»
» غرق سفينة تحمل 15 ألف خروف قبل وصولها السعودية
» بالفيديو.. أمير سعودي يفاجئ لاعبي الهلال بالمطار
» بالصور.. وصول بعثة المنتخب السعودي إلى قطر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:09 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة