أحمد حلمي ينشر صورة نادرة له تثير استغراب الجمهور

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أحمد حلمي

صورة نادرة

نشر الفنان أحمد حلمي، صورة نادرة له في صباه، وهو يقف في بلكونة منزلهم مرتديًا "ترنج"، وبدا مختلفًا بشكل كبير ما أثار استغراب الجمهور.

وكتب "حلمي" تعليقًا على الصورة :" الزمن الجميل لما كانت الاقفاص بتتعلق من غير عصافير والبلكونه ليها شباك والترنج كان بني في بيج.. هو كله يعدي الا الترنج البني".

ونالت الصورة إعجاب متابعيه واستغرابهم في نفس الوقت من تغير شكله، حيث تلقى مئات التعليقات في دقائق، على شكله وهو صغير وملابسه ونظرته التي بدا فيها بالصورة، وتبادل متابعوه النكات والسخرية، مبدين حبهم له.

وأول أمس علق أحمد حلمي على الحفل الغنائى للمطرب عمرو دياب، والذى أقيم على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بنشره صورة تجمعه مع الهضبة من الحفل، وذلك عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام".

وكتب أحمد حلمى على الصورة تعليقا امتدح فيه عمرو دياب قائلا: "عارفين التورتة أما تبقى كبيرة كدة وحلوة وكذا دور، وبيبقي فيه فراولاية واحدة كدا في آخر دور لوحدها منورة التورتاية.. هي دي بقى حفلة عمرو دياب.. استمتعنا في الحفلة جدا يا عمرو.. طول عمرك متألق".

فيما رد عليه عمرو دياب قائلًا :" قائلا:"حلمي أنا اللي استمتعت مع أصحابي وزملائي.. وتشرفت بالغناء معاكم..يارب ديم لمتنا".


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