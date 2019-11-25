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تجديد حبس حازم عبدالعظيم 45 يومًا على ذمة التحقيقات

قضايا وحوادث

الناشط السياسي حازم عبدالعظيم
الناشط السياسي حازم عبدالعظيم

أحمد سالم

مدينة نصر

حازم عبدالعظيم

التحقيقات

مجمع المحاكم

الحي السادس

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في طرة البلد، بتجديد حبس الناشط السياسي، حازم عبد العظيم، على ذمة التحقيقات لمدة 45 يومًا على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة، وذلك في القضية رقم 734 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وعقدت جلسة التجديد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين خالد سلامة وعفيفي المنوفي.

ووجهت النيابة اتهامات إلى عبدالعظيم، باستخدام مواقع التواصل لنشر أخبار كاذبة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية ومشاركة هذه الجماعة في تحقيق أهدافها.

وأمرت نيابة أمن الدول العليا في وقت سابق، بضبط وإحضار المتهم حازم عبدالعظيم، حيث قامت قوات الأمن، بإلقاء القبض عليه في شهر مايو 2018.


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