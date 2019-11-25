دماؤه غمرت المكان.. ننشر أول صور لضحية قطار قليوب

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السكة الحديد

محمد عيد

قطار قليوب

ضحية قطار قليوب

لقي شاب مصرعه اليوم الاثنين، كان واقفًا أعلى أحد القطارات، بسبب اصطدامه بكوبري عند مدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية.

وقال مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الشاب كان يعتلي أحد القطارات، مشيرًا إلى أنه لقي كان أعلى قطار  قبل أن يصطدم بكوبري مشاة بالقليوبية، ما أسفر عن مصرعه وتم نقل جثمانه للمستشفى.

قطار القليوبية

ولفت المصدر إلى أن الشاب يبلغ من العمر 16 عامًا ومن محافظة المنوفية، لافتًا إلى التحذيرات التي أطلقتها الهيئة مرارًا من خطورة التسطيح أعلى القطارات.

وأعرب المسئول عن إدانته للتسطيح فوق القطارات مشيرًا إلى أن مسئولية الهيئة عما هو داخل القطار، لكن التسطيح ليس في نطاق مسئوليتهم.





غرامات السكة الحديد

وأشار إلى أن الغرامات الجديدة، حددت 200 جنيه غرامة للتسطيح، و50 جنيها غرامة النزول أو الصعود من القطارات أثناء السير أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

وكان الشاب يعتلي القطار رفقة أحد أقاربه، فاصطدم بأحد الكباري فسقط قتيلا، بينما نجا قريبه، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى قليوب.

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