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«أبوتريكة» يُعلق على اختياره سفيرًا لمونديال قطر 2022

الرياضة

ابوتريكة
ابوتريكة

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مونديال

ابوتريكة

أبدى النجم محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، على اختياره سفيرًا لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر 2022.

وقال «أبوتريكة»، أن اختياره سفيرًا لكأس العالم في قطر شرف كبير له،  متمنيًا أن يصبح مونديال 2022 فخر لكل العرب.

كما وجه «الماجيكو» الشكر للجنة المنظمة للمونديال على اختياره سفيرًا لحدث كبير بقيمة كأس العالم مع مجموعة كبيرة من النجوم على مستوى العالم.

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أعلنت عن اختيار النجم محمد أبوتريكة لاعب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، سفيرًا عالميا لبطولة كأس العالم.

وقال بيان صادر عن قنوات الكأس القطرية قبل قليل عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن اللجنة والمعتمدة من الفيفا قررت إختيار عدد من نجوم الكرة العربية ليكونوا سفراء للبطولة .

وشهدت القائمة المعلنة كل من ثنائي منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة ووائل جمعة بالإضافة إلي كل من العراقي يونس محمود والقطري إبراهيم خلفان والكويتي بدر المطوع .



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