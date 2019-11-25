بعد إصابة 84 طالبة.. "كيما أسوان": تغير الرياح سبب الكارثة

علق نائب رئيس شركة كيما أسوان على واقعة إصابة 84 طالبة باختناق إثر تسرب أدخنة من المصنع، قائلًا إن السبب الرئيسي في إصابة الطالبات هو تغير اتجاه الرياح.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج حديث المساء، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أضاف أن المصانع أُنشئت منذ عام 1956، وبالتالي فإنها لا تتوافق مع الشروط البيئية، مشيرًا إلى أن معدات المصانع قديمة.

وأوضح أنه حاليًا يتم العمل على إصلاح المشاكل التي نتجت عنها الواقعة، لتلافي انخفاض إمدادات الأكسجين لوحدة حامض النيتريك، بالمصنع القديم لشركة الصناعات الكيماوية "كيما".

وأصيب صباح اليوم الاثنين، 84 طالبةً ومعلمة من إحدى المدارس المجاورة لمصنع كيما بأسوان، إثر انبعاث أدخنة من المصنع.