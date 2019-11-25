  • الإثنين 25 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:53 م
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ "أديب" على خسارة الزمالك من إنبي

أرشيف

الذهب يفقد 4 جنيهات في تعاملات اليوم

ارشيفية

الصين تطرح سيارة جديدة في مصر بأقل من 100 ألف جنيه

كيما أسوان

بعد إصابة 84 طالبة.. "كيما أسوان": تغير الرياح سبب الكارثة

شعار موقع مدى مصر

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن موقع "مدى مصر"

ابوتريكة

«أبوتريكة» يُعلق على اختياره سفيرًا لمونديال قطر 2022

حادث اليوم

دماؤه غمرت المكان.. ننشر أول صور لضحية قطار قليوب

أردوغان

"أردوغان" يوجه رسالة مستفزة لـ"دول المقاطعة" من قطر

ابوتريكة

بالصور.. «أبوتريكة» سفيرًا لبطولة كأس العالم في قطر

الجزيرة

"ساويرس" يعلن شراء جزيرة في النيل

بالفيديو..

تعليق ناري لـ "أديب" على خسارة الزمالك من إنبي

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري من ياسمين الخطيب على حفلات محمد رمضان

#

تبرير كوميدي من خالد الغندور لـ"تشميسة" حمدي النقاز

#

تعليق ناري لـ"أديب" على فوز الزمالك بكأس مصر.. هذا ما قاله

#

أول تعليق من مرتضى على استبعاد الزمالك من أفريقيا

علق الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة نادي الزمالك في مباراته مع نادي إنبي ضمن بطولة الدوري المصري، "قالك هو انبي يبقا على حجري وأدور عليه، 5 مرات حلمي طولان مدرب إنبي ينكد عليا"، مضيفا: "لما الزمالك بيخسر الناس بتشمت فيا أكتر من شماتتها في الزمالك".
وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "عندي نكد غير طبيعي.. وفي نفس اليوم الأهلي عمل رباعية، الأهلي مبقاش يلعب غير بالأربعات والخماسات، مستطردًا: "وبيقولك مباراة الأهلي والزمالك متأجلة.. الحمد لله أنها إتأجلت".
وأضاف "أديب"، "قتلوا أملي الله يقتل أملهم.. عمرو عيط، والأهلي نار يا حبيب نار، عليه العوض ومنه العوض"، لافتًا إلى أنه فقد الأمل مبكرًا في أن يحقق الزمالك أي مركز متقدم، مختتما تعليقه: "طعم الحياة مر.. ولكن سنظل أوفياء".

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أحمد حلمي ينشر صورة نادرة له تثير استغراب الجمهور
» ننشر أسعار الدولار اليوم الاثنين
» قبل موقعة مازيمبي.. الزمالك يسقط أمام إنبي بالدوري
» أمر ملكي عاجل بسحب أراضٍ من سعوديين.. تعرف على السبب
» المرض يفجع "منة فضالي" ويحرمها من النزول للشارع
» بالصور.. اهتمام واسع باحتفال "أبوتريكة" في لقاء الجونة
» الموت يفجع الرئيس الإيراني حسن روحاني
» الأهلي يدك شباك الجونة برباعية
» تغيير اسم قرية في الدقهلية بسبب منافاته للآداب
» قتلها أثناء ممارسة الجنس ثم تركها وعاشر غيرها
» أمريكا تجمع الكويت وقطر من أجل هذا الأمر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:09 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة