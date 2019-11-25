تعليق ناري لـ "أديب" على خسارة الزمالك من إنبي

25 نوفمبر 2019 - 11:20 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة نادي الزمالك في مباراته مع نادي إنبي ضمن بطولة الدوري المصري، "قالك هو انبي يبقا على حجري وأدور عليه، 5 مرات حلمي طولان مدرب إنبي ينكد عليا"، مضيفا: "لما الزمالك بيخسر الناس بتشمت فيا أكتر من شماتتها في الزمالك".



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "عندي نكد غير طبيعي.. وفي نفس اليوم الأهلي عمل رباعية، الأهلي مبقاش يلعب غير بالأربعات والخماسات، مستطردًا: "وبيقولك مباراة الأهلي والزمالك متأجلة.. الحمد لله أنها إتأجلت".

