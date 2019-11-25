» أول تعليق من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من إنبي

25 نوفمبر 2019 - 10:20 م

عقب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على خسارة الفريق الأبيض على يد إنبي في الوقت القاتل بنتيجة (2-1)، قائلا إنه سيتخذ موقفًا تجاه اللاعبين المتمارضين.



وأوضح مرتضى في تصريحات عقب المباراة: "طارق حامد ليس له مستحقات، وقمت أول أمس السبت بسداد مليوني جنيه في حسابه الشخصي".

