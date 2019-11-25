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عمرو أديب

تعليق ناري لـ "أديب" على خسارة الزمالك من إنبي

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أول تعليق من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من إنبي

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

المصريون ـ متابعات

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عقب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على خسارة الفريق الأبيض على يد إنبي في الوقت القاتل بنتيجة (2-1)، قائلا إنه سيتخذ موقفًا تجاه اللاعبين المتمارضين.
وأوضح مرتضى في تصريحات عقب المباراة: "طارق حامد ليس له مستحقات، وقمت أول أمس السبت بسداد مليوني جنيه في حسابه الشخصي".
جدير بالذكر أن الزمالك تلقى الهزيمة الأولى لن في الدوري وأهدر النقطة الخامسة، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث خلف الأهلي المتصدر وبيراميدز صاحب المركز الثاني.

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