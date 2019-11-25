» شاهد.. ترامب يستقبل أشهر كلب في العالم بالبيت الأبيض

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ترامب

المصريون ووكالات

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استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضيفا غير عادي في البيت الأبيض هو الكلب كونان، الذي يخدم في الجيش والذي شارك في عملية ملاحقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.
وقال ترامب بينما كانت تقف إلى جانبه زوجته ميلانيا ونائبه مايك بنس وكونان وأحد المدربين "هذا كونان. في هذه اللحظة ربما يكون أشهر كلب في العالم".
وقتل البغدادي، وهو عراقي أعلن نفسه خليفة للمسلمين بصفته زعيم داعش ، الشهر الماضي بعدما فجر سترة ناسفة عقب هروبه إلى نفق مسدود بينما كانت القوات الأمريكية الخاصة تلاحقه.
وسبق أن قال الجنرال كينيث ماكينزي من مشاة البحرية، وقائد القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إن البغدادي أخذ معه طفلين إلى النفق. وأضاف أنه يعتقد أن الطفلين كانا دون سن الثانية عشر وأنهما لاقيا حتفهما.
وقال بنس عن الكلب الذي أصيب في العملية "كونان حقا بطل". 

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