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"التعليم" تكشف حقيقة تطبيق زي موحد للمعلمين

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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة بصدد إصدار كتاب يوضح الملابس المسموح للمعلمين ارتدائها داخل المدارس، وهذا لا يعني تطبيق الزي الموحد على المعلمين ولكن سيتم فيه رصد مواصفات الزي، وسيتم تنظيم ألوان المدارس، وهذا الكتاب سيوضح الألوان المقبول ارتدائها من قبل المدرسين والألوان غير المقبولة.
وأوضح "عمر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن التجربة الذي قام بها محافظ الوادي الجديد فريدة والجميع أشاد بها، حيث قام بتطبيق الزي الموحد ولكن هذا القرار خاص بالمحافظ وليس بالوزارة، مضيفًا: "إحنا عاوزين الزي يبقي مقبول زي ملابس البنوك وجميع المؤسسات، مينفعش نقف قدام الطلاب بشكل مش مقبول لأن المعلمين هم القدوة والمثل الأعلى".
ولفت نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن المكياج الصارخ للمعلمات أمر مرفوض، حيث تعد المعلمة قدوة للطالبات، ويجب أن تكون الملابس مقبولة ومتناسقة، مضيفًا: "الدولة مش بتفرض لبس معين، بنحاول ننظم زي المؤسسات والبنوك، زي المدارس اليابانية، زي المدارس الدولية الحكومية والمدارس التجريبية الحكومية وإيه المانع إننا نعممه في مصر كلها".
وحول استنكار المعلمين ذلك باعتبارها حرية شخصية، قال: "الحرية الشخصية بعد المدرسة، بعد الخروج من مكان العمل، لأن العمل ليه قواعد منظمة، نسعى أن يكون لدينا (Dress Code) للمعلمين في مدارس مصر"


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