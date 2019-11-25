مكرم محمد أحمد: الإعلام يتحسن ومراحل الفوضى إنتهت

25 نوفمبر 2019 - 11:30 م

أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه من المهم أن يعي الإعلامي أن مهمته أن يقول قولاً واضحًا وصريحًا، ويحاول التمسك بالشفافية وأن يكون صادقًا مع نفسه.



وأوضح "أحمد"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الاثنين، أن الإعلام دائمًا الضحية والمتهم والذي يتحمل كافة الأوزار، وهذا لا يعني أن الإعلام بريء وبلغ غايته، ولكن الأمر الذي لا شك في أن مرحلة الفوضى الإعلامية قد انتهت، حيث لم يكن هناك التزام بأي معايير مهنية أو أخلاقية، وكانوا الحاضرين بالمشهد الإعلامي يرفعون الأحذية على بعض.

