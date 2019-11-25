» تعليق ناري لـ"طولان" على فوز إنبي أمام الزمالك

25 نوفمبر 2019 - 11:50 م

أبدى حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، سعادته بالفوز الأول له بالدوري هذا الموسم على حساب الزمالك بنتيجة 2-1، في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.



وأوضح "طولان" في تصريحات صحفية إن الفوز على فريق كبير بقيمة الزمالك له مذاق آخر، لإنه فريق يمتلك تاريخاً طويلاً من الألقاب.



ولفت إلى أنه يلعب بإخلاص وحماس مع إنبي وهذا لا ينفي عشقه لنادي الزمالك، موضحاً أنه يلعب بنفس الحماس ضد الأهلي وسبق أن فاز عليه في الموسم مع الاتحاد السكندري برباعية.



وأضاف طولان أن فريقه اعتمد خلال فترة توقف الدوري على تجربة عدة طرق لعب وخوض لقاءات ودية قوية.

