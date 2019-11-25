  • الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:04 ص
بحث متقدم
جامعة القاهرة

تفاصيل مثيرة بأزمة "الطفل المعجزة" في جامعة القاهرة

طيبة 1

"الفضاء المصرية" تكشف الموعد الجديد لإطلاق "طيبة 1"

الدكتور علي عبد العال،

"عبدالعال" يدعو مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة

عمرو أديب

تعليق ناري لـ "أديب" على خسارة الزمالك من إنبي

أرشيف

الذهب يفقد 4 جنيهات في تعاملات اليوم

ارشيفية

الصين تطرح سيارة جديدة في مصر بأقل من 100 ألف جنيه

كيما أسوان

بعد إصابة 84 طالبة.. "كيما أسوان": تغير الرياح سبب الكارثة

شعار موقع مدى مصر

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن موقع "مدى مصر"

ابوتريكة

«أبوتريكة» يُعلق على اختياره سفيرًا لمونديال قطر 2022

حادث اليوم

دماؤه غمرت المكان.. ننشر أول صور لضحية قطار قليوب

تعليق ناري لـ"طولان" على فوز إنبي أمام الزمالك

الرياضة

حلمي طولان
حلمي طولان

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من إنبي

#

تعليق ناري لـ "أديب" على خسارة الزمالك من إنبي

#

قبل موقعة مازيمبي.. الزمالك يسقط أمام إنبي بالدوري

#

أول تعليق لـ حسن حسني على شائعة وفاته

أبدى حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، سعادته بالفوز الأول له بالدوري هذا الموسم على حساب الزمالك بنتيجة 2-1، في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.
وأوضح "طولان" في تصريحات صحفية إن الفوز على فريق كبير بقيمة الزمالك له مذاق آخر، لإنه فريق يمتلك تاريخاً طويلاً من الألقاب.
ولفت إلى أنه يلعب بإخلاص وحماس مع إنبي وهذا لا ينفي عشقه لنادي الزمالك، موضحاً أنه يلعب بنفس الحماس ضد الأهلي وسبق أن فاز عليه في الموسم مع الاتحاد السكندري برباعية.
وأضاف طولان أن فريقه اعتمد خلال فترة توقف الدوري على تجربة عدة طرق لعب وخوض لقاءات ودية قوية.
كما وجه الشكر لجميع لاعبيه الذين لعبوا بواقعية وتركيز وتنفيذ ما طلبه من استغلال الهجمات المرتدة أمام الزمالك وإغلاق الأطراف.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة آخر أنثى وحيد قرن في ماليزيا
» تعليق ناري لـ"طولان" على فوز إنبي أمام الزمالك
» "التعليم" تكشف حقيقة تطبيق زي موحد للمعلمين
» شاهد.. ترامب يستقبل أشهر كلب في العالم بالبيت الأبيض
» "ساويرس" يعلن شراء جزيرة في النيل
» أول تعليق من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من إنبي
» واشنطن.. مرشح رئاسي محتمل يتنحى عن منصبه الأممي
» "أردوغان" يوجه رسالة مستفزة لـ"دول المقاطعة" من قطر
» بالصور.. «أبوتريكة» سفيرًا لبطولة كأس العالم في قطر
» أحمد حلمي ينشر صورة نادرة له تثير استغراب الجمهور
» قبل موقعة مازيمبي.. الزمالك يسقط أمام إنبي بالدوري

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:09 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة