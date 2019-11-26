» وفاة آخر أنثى وحيد قرن في ماليزيا

26 نوفمبر 2019 - 12:00 ص

أعلنت ماليزيا وفاة آخر وحيد قرن سُّومطري يعيش على أرضها.



وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» فإن وحيد القرن « إيمان» - وهي أنثى – كانت تبلع من العمر 25 عامًا، وهي الأخيرة من تلك الفصيلة النادرة.



وكان آخر ذكر لوحيد القرن سُّومطري يعيش في ماليزيا توفي في مايو من العام الماضي أيضًا.



وتعد فئة وحيد القرن السُّومطري من الفصائل النادرة جدا والتي تعيش في الدول الآسيوية إلا أن معظمها اختفى من الحياة البرية، ولم يعد موجود منها سوى أقل من 100 حيوان فقط، مما يجعلها من أكثر الفصائل المعرضة للانقراض.

