"الفضاء المصرية" تكشف الموعد الجديد لإطلاق "طيبة 1"

26 نوفمبر 2019 - 12:10 ص

أكد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه من المتوقع إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، مساء الثلاثاء في الساعة 11 و9 دقائق مساءً، لافتًا إلى أهمية القمر الصناعي "طيبة 1" في تأمين الاتصالات الهاتفية والإنترنت في جميع الأوقات ولكل أنحاء مصر.



وأوضح "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، مساء الاثنين، أن تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، جاء نتيجة سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح؛ حتى لا ينحرف الصاروخ الذي سيحمل القمر الصناعي للفضاء عن مساره.



وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بأن القمر الصناعي الجديد سيوفر شبكة موازية للاتصالات والإنترنت بجانب الشبكات الأخرى القائمة؛ للاستفادة بها في المؤسسات التعليمية والبنوك والمستشفيات.















