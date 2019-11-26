» تعليق مفاجيء من أبو تريكة على تقليد نجم الأهلي له

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أبو تريكة
أبو تريكة

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وليد سليمان

ابو تريكة

علق النجم المصري محمد أبو تريكة على احتفال وليد سليمان نجم الأهلي على طريقة "الطيارة" التي اعتاد الأول أن يفعلها حين كان لاعبا .

وقال "أبو تريكة" في تغريدة موجهة لوليد سليمان: حلوة الطيارة .. مبروك يا وليد يا نجم النجوم.

و رد "سليمان" على كلمات أبو تريكة قائلا: حبيبي يا كابتن مصر .. كل ما أشتاق لك لازم أعملك الطيارة ، واحشني والله ".

وسجل وليد سليمان هاتريك في مباراة الأهلي والجونة التي فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

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