سر بكاء فاروق الفيشاوي المتكرر قبل وفاته

26 نوفمبر 2019 - 07:03 ص

كشفت الفنانة سمية الألفي تفاصيل جديدة عن الأيام الأخيرة في حياة الفنان فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عالمنا قبل أسابيع بعد صراع مع مرض السرطان.



وقالت "سمية" في لقاء مع برنامج "واحد من الناس" إن "الفيشاوي" كان يبكي بشدة في أيامه الأخيرة بسبب اشتياقه لحفيدته لينا.



وأشارت إلى أن "الفيشاوي" كان يحب حفيدته بشدة وتغير بسبب حبه الشديد لها : هو كان بيبعتبرها وكأنها الحلم اللي كان بيدوّر عليه وحققه.



وأضافت: قبل وفاته كان بيبكي كتير جدًا عشان مش قادر يشوفها وكلمها وقالها هموت وأشوفك لكن هي مجتش.



واستدركت: هي مشيت من وهي عندها 4 سنين وراحت إنجلترا مع مامتها ، ومشوفنهاش من وقتها ، ومن اللحظة دي فاروق الفيشاوي مبقاش فاروق اللي نعرفه.



