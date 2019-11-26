مفاجأة مدوية عن طارق حامد بعد خسارة الزمالك المؤلمة

أحمد عادل شعبان
تحدث رئيس الزمالك أمس عن بعض اللاعبين الذين وصفهم بـ"المتخاذلين" عقب خسارة الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام إنبي.
وغاب طارق حامد وعبدالله جمعة و يوسف أوباما بسبب إصابتهم بحسب تصريحات لأمير مرتضى منصور المشرف العام على النادي.
وكشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - أن طارق حامد ليس مصابا وأن السبب في عدم لعبه هو خلاف حول تعديل عقده.
وقال "زكي" في برنامجه : طارق حامد ليس مصابا ، الزمالك عرض عليه التجديد بـ14 مليون جنيه ، لكن طارق حامد طلب 20 مليون جنيه ولكنه ليس مصابا.
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