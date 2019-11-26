  • الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:06 ص
بحث متقدم
الرئيس الامريكي

تقرير عزل ترامب الأسبوع المقبل

الكويت

الكويت ..ضوابط جديدة لدخول العمالة الوافدة

جانب من زيارة "بن سلمان" لمعرض الرياض للسيارات

زيارة "بن سلمان" لمعرض الرياض للسيارات تشعل مواقع التواصل

سامي أبو دياك

مؤثر.. رسالة الأسير أبو دياك الأخيرة قبل وفاته بسجن الاحتلال

وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري

دولة أوروبية تحقق مع وزير عربي بارتكاب جرائم حرب"

البابا فرنسيس وبوتين

بابا الفاتيكان: أحب بوتين وأصلّي من أجله

الجندي

الجندي:"الشيطان في المسجد مش في الكباريه"

تركي آل الشيخ

"آل الشيخ" يعلن إقامة مباراة بين الأهلي المصري والهلال السعودي

الخشت

الخشت عن منع الطفل المعجزة من دخول الجامعة: "كنت مسافر"

دهس رجل مرور بالكويت

الكويت.. ضابط يدهس رجل مرور .. السبب صادم

قائد الهلال يقدم هدية غير متوقعة لـ بن سلمان

عرب وعالم

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

4 أسئلة وجهها بن سلمان لـ"أديب" بالسعودية

#

عادة غير متوقعة لـ "دياب" فى الحفلات

#

«مرتضى» يجهز مفاجأة غير متوقعة لـ «الخطيب»

#

مفاجأة غير متوقعة من "بن سلمان" لبوتين

ولى العهد السعودى

بن سلمان

الهلال

#اخبار السعودية

قدم محمد الشلهوب قائد فريق نادي الهلال هدية إلي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فور وصوله إلى الرياض بعد فوز فريقه ببطولة دوري أبطال آسيا وهي فوز فريقه بالبطولة.

وقال الشلهوب في تصريحات إعلامية هذه هي أقل هدية نقدمها لولي العهد وللسعودية، موجها رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ بشكره على مساندته مؤكدا أن النجاح الذي تمكنوا من تحقيقه يعود فيه الفضل إليه.

وأكد أنه كان يتأكد من نجاح فريقه وتحقيق تلك البطولة وأنه لم يفقد الأمل أبدا .

يذكر أن هيئة الرياضة التي يرأسها الأمير عبد العزيز الفيصل احتفلت بالإنجاز الذي حققه فريق الهلال الأول لكرة القدم في حفل ضخم نظمته الهيئة في ميدان الدرعية، وقد احتشدت الجماهير علي جانبي الطريق إلي الحفل للاحتفاء بالفريق.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أحلام عن علاقتها بأصالة: أبتعد عن كل حاقد
» السعودية.. وظائف جديدة للرجال والنساء بوزارة الدفاع
» "صورة" لشيرين سيف النصر تشعل السوشيال ميديا
» بعد شائعة وفاته.. عادل إمام يرقص في هذه المناسبة
» إجراءات حازمة من برلمانيين جزائريين بعد تصريحات نائب فرنسي
» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» مروع.. تقتل صديقتها بطريقة بشعة وتستدعي الشرطة
» "لصوص لكن ظرفاء" بدون ماري منيب
» لماذا رفض عامر منيب حضور شقيقته لعزائه؟
» "أصلع و عجوز" .. كريم عبد العزيز يصدم جمهوره بصورته الجديدة
» فنان شاب يصدمه جمهوره: لم أعد أستطيع الحركة أو المشي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:47 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة