بابا الفاتيكان: أحب بوتين وأصلّي من أجله

26 نوفمبر 2019 - 09:09 ص

أرسل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برسالة مفعمة بالمحبة نحوه ونحو الشعب الروسي.

جاء ذلك أثناء عبور طائرة البابا أجواء روسيا، وذلك في طريق عودته من جولة طاف بها في اليابان وتايلاند.

وكتب البابا في رسالته: "أرسل لفخامتكم تحياتي القلبية وأنا أحلّق في سماء روسيا عائدا إلى روما من تايلاند واليابان.. أؤكد لكم أنني أصلي لأجلكم ولأجل الشعب الروسي كله، متمنيا لكم بركة الله والسلام والمسرة"، وذلك بحسب المكتب الصحفي للحبر الأعظم.

يذكر أن آخر اجتماع بين رئيس الكنيسة الكاثوليكية والرئيس الروسي كان قد عقد في الفاتيكان في 4 يوليو الماضي.

وأكد الطرفان حينها المستوى المتميز للعلاقات وتشابه المواقف تجاه عدد من القضايا الأساسية، منها حماية المسيحيين، بما في ذلك في الشرق الأوسط، والحفاظ على القيم المسيحية

يذكر أن البابا فرنسيس قد قام بزيارة رسولية إلى تايلاند واليابان في الفترة من 19 إلى 26 من هذا الشهر.