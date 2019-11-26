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"لصوص لكن ظرفاء" بدون ماري منيب

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ماري منيب
ماري منيب

متابعات - علا خطاب

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عادل إمام

أحمد مظهر

ماري منيب

تعتبر الفنانة الراحلة ماري منيب من الفنانات التي حظيت بحب جماهيري كبير حتى بعد وفاتها ظلت هي الممثلة الكوميدية الأولى التي تحظى بحب وإعجاب الجميع.

و بالرغم من أن دورها في فيلم "لصوص لكن ظرفاء" من الأدوار المميزة التي تحسب لها في تاريخها الفني الطويل ، إلا أن الأقدار شاءت ألا تحضر عرض الفيلم السينمائي، حيث توفيت ماري منيب في 21 يناير 1969 ، وقبل عرض الفيلم سينمائيا، وتم وضع hسمها في المقدمة مقترنا بعبارة " بالاشتراك مع فقيدة الفن ماري منيب".

يذكر أن الفيلم من بطولة الفنان عادل إمام وأحمد مظهر ويوسف فخر الدين ومديحة سالم.


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