"آل الشيخ" يعلن إقامة مباراة بين الأهلي المصري والهلال السعودي

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

وكالات - الدويني فولي

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الترفية



أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن إقامة مباراة اعتزال النجم الليبي طارق التائب بين الأهلي المصري والهلال السعودي.


وقال آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية سعودية، إنه سيقيم حفل اعتزال لطارق التائب نجم الهلال الأسبق، مؤكدًا أن المباراة ستجمع بين الهلال السعودي والأهلي المصري. 
ولم يحدد تركي آل الشيخ، موعد مباراة اعتزال نجم الكرة الليبية لكن حسب تقارير صحفية سعودية سابقة ستقام المباراة في 29 من مارس المقبل.


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