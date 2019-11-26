الجندي:"الشيطان في المسجد مش في الكباريه"

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المسجد

الشيطان

دي إم سي

الكباريه

الخندي



أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن القبور ليست مكانا للشيطان، قائلا: "الشيطان يغوي الأحياء وليس الأموات، الشيطان لا يتواجد في البار والكبارية، ولكنه يتواجد فيه المسجد ".

وأضاف "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية"دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري: "الناس اللي بتقول الشياطين في الخرابة الشيطان هيقعد في الخرابة ليه، دا يقعد في الفيلل والمنتجعات والقصور ويشهيص".

وأكد أنه لا يوجد شيء اسمه سحر، معقبا: "السحر عبارة عن ناس بتضحك على ناس، علشان تبتز ناس".

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