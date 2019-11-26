» "صورة" لشيرين سيف النصر تشعل السوشيال ميديا

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صورة

شيرين

وزن زائد

سيف النصر

عمليات البحث


أشعلت صورة للفنانة شيرين سيف النصر، مواقع التواصل الاجتماعي ، وتصدرت مؤشر البحث جوجل في مصر بآلاف من عمليات البحث.
وظهرت الفنانة في الصورة المتداولة بوزن زائد كثيرا، صدمت الكثير من متابعيها. 
فيما أكدت وسائل إعلام، أن الصورة بمناسبة آخر ظهور لصديقتها خلال توجهها إلى المحكمة للإدلاء بأقوالها فى سرقة مجوهراتها، وقد أثارت الصور حالة من الجدل حول حقيقتها، وهل هي الفنانة الجميلة أم لا.


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