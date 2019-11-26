تصريحات هامة لـ حمدوك بعد تقسيم السودان إلى 5 قطاعات

26 نوفمبر 2019 - 10:48 ص

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن رفع الدعم عن الوقود والسلع الغذائية مرهون بحوار عميق لابد من إجرائه مع المجتمع محذرا من خطورة رفع الدعم لأنه يمثل قصية سياسية واقتصادية.

وأشار حمدوك في المؤتمر الذي نظمته قوى التغيير إلى التحديات التي نواجهها الفترة الانتقالية بالخرطوم وأن السودان يمكن تقسيمه إلى 5 قطاعات لمشروع نهضة وتنموية وطنية.

وأعلن حمدوك أن القطاع الأول يبدأ من "أم دافوق" وحتى "الكرمك" وهي مناطق غنية بالمعادن والثروة الحيوانية، أما القطاع الثاني فهو قطاع النيل الأبيض حتى الحدود مع دولة "تشاد" وهو قطاع الصمغ العربي حسبما أطلق عليه.

أما القطاع الثالث فيبدأ من النيل الأبيض حتى نهر عطبرة وأطلق عليها قطاع الأنهار معتبرا أنها مواقع خصبة للمشاريع الزراعية، والقطاع الرابع فهو من الخرطوم وحتى الحدود مع مصر وهو قطاع خاص بزراعة القمح، أما القطاع الخامس فهو البحر الأحمر مشيرا إلى أنه قطاع مهم لأنه يهتم بالثروة المائية والأمن، مؤكدا ضرورة خلق مشروع وطني واستغلال الفترة الانتقالية.