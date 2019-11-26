زيارة مفاجئة لـ" بن سلمان" لدولة خليجية بعد الاتفاق التاريخي

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وكالات - الدويني فولي

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أخبار السعودية


فيتطور سريع ومفاجيء، أعلنت وسائل إعلام سعودية، عن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلي الإمارات غدا الأربعاء، في زيارة رسمية.
وأعلنت العربية أن بن سلمان سيزور الإمارات غدا دون التطرق لمزيد من التفاصيل. 
يأتي ذلك بعد توقيع اتفاق الرياض، ووصفته وسائل الإعلام السعودية بـ"التاريخي"، وذلك بحضور الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظيى، وجاء التوقيع على الاتفاق كثمرة جهود مكثفة ومتواصلة بذلتها السعودية لتحقيق مصالح بين مكونات الشرعية لتوحيد الصفوف في اليمن.

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