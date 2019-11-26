» صورة لأحمد حلمي أيام" الكحرتة" تشعل مواقع التواصل

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البيت الأبيض يستقبل "قاتل البغدادي" ويحذر الصحفيين
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رئيس جامعة طنطا عن"سيجارة الحشيش":الموضوع مش سهل
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مصرع 13 جنديا فرنسيا خلال ملاحقة متشددين
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تصريحات هامة لـ حمدوك بعد تقسيم السودان إلى 5 قطاعات
علا خطاب
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