القبض على 4 طلاب ربطوا زميلهم بالحبال وصوروه بالشرقية

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متابعات- الدويني فولي

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ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بمركز شرطة ديرب نجم، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 طلاب بالمرحلة الثانوية؛ وذلك على خلفية توثيقهم زميلا لهم بالحبال، وتصويره ونشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. 

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إحدى السيدات ونجلها مقيمين مركز ديرب نجم باتهامهم 4 طلاب بالمرحلة الثانوية بقيامهم بتوثيق نجلها "فديو" وتصويره ونشر تلك الفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" 

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الأربعة، واعترفوا بارتكابهم الواقعة لكونهم أصدقاء مقدم البلاغ، وفعلوا ذلك على سبيل المزاح، وتحرر محضر بالواقعة.


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