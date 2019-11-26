» تعثر محادثات اللجنة الدستورية السورية في الجولة الثانية

26 نوفمبر 2019 - 01:56 م

تعثرت محادثات اللجنة الدستورية السورية، في اليوم الأول من الجولة الثانية، وغادر وفد الحكومة السورية المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حتى قبل بدايتها، في تحرك وصفته المعارضة بأنه أسلوب مماطلة.

وتهدف المحادثات إلى تحقيق تقدم فيما وصفته الأمم المتحدة بـ"الطريق الطويل" نحو التقارب السياسي تعقبه انتخابات.

فيما شكك خبراء في استعداد الرئيس السوري بشار الأسد لتقديم الكثير في المفاوضات بعد أن استعادت قواته المدعومة من روسيا وإيران مساحات كبيرة من الأراضي في هجمات على مقاتلي المعارضة والمتشددين منذ 2015.

وأفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن وفد الحكومة غادر مقر الأمم المتحدة في جنيف لأنه لم يحصل على رد بشأن اقتراحه تحديد جدول عمل.

وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن مبعوث المنظمة الدولية الخاص جير بيدرسن اجتمع مع رئيسي اللجنة من الحكومة والمعارضة ويواصل مشاوراته بهدف استئناف عمل اللجنة.

يذكر أن وفدا مكونا من 45 مندوبا يشكلون اللجنة التي تصيغ الدستور وصل لمقر الأمم المتحدة في أوروبا أمس الاثنين.