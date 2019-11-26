"كاف" يرد على رفض الزمالك خوض السوبر الأفريقي

26 نوفمبر 2019 - 02:09 م

في أول ردة فعل على تصريحات رئيس نادي الزمالك، برفض لعب الفريق مباراة السوبر الأفريقي مع الترجي التونسي، في الدوحة القطرية، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تمسكه بإقامة المباراة في موعد وفي مقرها بقطر.





واتخذ المكتب التنفيذ لـ"كاف" قرارا رسميا ولا رجعة فيها في 14 من فبراير 2020في الدوحة القطرية.





ويتمسك كاف بإقامة مباراة السوبر الأفريقي فى قطر لتوقيع عقد رسمي مع إحدى الشركات لمدة 3 مواسم كانت البداية من العام الماضى، وتستقبل قطر أيضا نهائي السوبر الأفريقي العام المقبل، وهو ما يشير إلى أن كاف لم يدخل فى حالة عناد مع الزمالك أو أى فريق آخر.







