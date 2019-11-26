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تجسيد الأنبياء في الدراما حجر للخيال العقلي

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أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الأزهر الشريف والإفتاء لم يتغير رأيهما في حكم تجسيد الأنبياء والصحابة في السينما والدراما، قائلا:"موقفنا محسوم بشأن هذا الأمر".
 
وأضاف " علام"، خلال لقائه ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "الحدث"، تجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية سيفرض حجرا عقليا عن تخيل المواقف المعينة للرسل، ولكن عمل درامي هادف ومخدوم يساوي خطب كثيرة ".

وتابع مفتي الجمهورية،:" أن الناس يرون الأنبياء قدوة لهم، لذلك لا يستطيعون تجسيدهم بدقة من خلال الأعمال الفنية، لذلك أدعو أهل الدراما
ن يتبنوا هذه القضايا التي تبني المجتمعات.

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