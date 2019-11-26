قذيفة مصرية تسقط على منزل في إسرائيل بـ«الخطأ»

الطيب حسين - متابعات
استهدفت قذيفة مصدرها الأراضي المصرية منزلًا في تجمع "أشكول" جنوب الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء.
قذيفة
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن القذيفة أطلقت "بالخطأ" من الأراضي المصرية، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية.
وقالت الهيئة إنه يعتقد أن القذيفة أطلقت عن طريق الخطأ، في حين لم توضح كيف وصلت القذيفة من الأراضي المصرية الى تجمع "اشكول" في غلاف قطاع غزة.
عدم سقوط إصابات
وذكرت أن قوات الأمن هرعت إلى المكان، فيما لم يسقط أي ضحايا في الحادث.
ويشهد محيط حدود غزة توترًا عادة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وبين جيش الاحتلال، وكانت المقاومة قد أطلقت صاروخًا على المستوطنات، حيث دوت صفارات الإنذار في غلاف غزة .
مستوطنة أشكول
واستهدفت القذيفة التي أطلقت من قطاع غزة مستوطنة أشكول، في منطقة مفتوحة ولم يُبلغ عن وقوع إصابات .
كما أطلقت المقاومة الفلسطينية النار بكثافة تجاه طائرة من نوع كواد كابتر مما تمكنت من إصابتها إصابة مباشرة أدت إلى إسقاطها والاستيلاء عليها.
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