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شيرين سيف النصر تفجر مفاجأة عن صورها في المحكمة

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شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

محمد فضل- متابعات

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صور

المحكمة

فنانة

شيرين سيف النصر

أثارت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزعومة للفنانة  شيرين سيف النصر ، من داخل إحدى المحاكم أثناء حضورها إحدى الجلسات الخاصة بتعرضها للسرقة من قبل صديقتها، حالة من الجدل بين الجميع خاصة أنها ظهرت بوزن زائد وتغيرت ملامحها بشكل غريب.

وأكدت شيرين سيف النصر ، في بيان صحفي أنها ليست لها علاقة بهذا الصورة، مؤكده أن من ظهرت في الصورة ليست هي كما يردد البعض.

وأبدت شيرين سيف النصر تعجبها من الترويج بأن هذا الصورة تخصها، وهو أمر ليس صحيحا علي الإطلاق، بل إن واقعة السرقة التي تعرضت لها قد مر عليها أكثر من 5 أشهر.

يذكر أن شيرين سيف النصر، غابت عن الظهور الإعلامي والأعمال الفنية منذ ما يقرب من 15 عامًا، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية بجانب الفنان عادل إمام.




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