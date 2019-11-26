» طارق حامد يُكذب رئيس الزمالك

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

طارق حامد

في تطور جديد لاتهامه بالهروب من مواجهة إنبي، كذب طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، رئيس الزمالك بعد اتهامه بالهروب من المشاركة مع فريقه اعتراضًا على عدم الموافقة على طلباته المادية لتجديد تعاقده.

ونفى اللاعب هذا الاتهام جملة وتفصيلًا، مشددًا على أنه يعاني من إصابة عبارة عن آلام في الظهر منعته من التواجد في مباراة إنبي بالدوري.

وقال نجم الزمالك أن طبيب المنتخب الوطني يعلم حجم إصابته, والتي قام بإرساله إلى نظيره في الزمالك، لإطلاعه على تفاصيل حالته الصحية.

ونشر اللاعب صورة له عبر حسابة الشخصي بموقع انستجرام أثناء المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي وهو ينزف دمًا.

وكان الزمالك تلقى أمس الإثنين أول هزيمة له في الدوري على يد إنبي، بهدفين مقابل هدف وتراجع للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بعد تجمد رصيده عند النقطة 10.

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