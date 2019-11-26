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بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي

الإسماعيلي يتأهل إلى دور الـ8 بالبطولة العربية

الرياضة

الاسماعيلى والجزيرة الاماراتي
الاسماعيلى والجزيرة الاماراتي

أمير سعد

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المصريون

الإسماعيلي

الجزيرة الإماراتي

فاز فريق الإسماعيلى على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد، المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية.

أحرز هدفي الإسماعيلى العراقى همام طارق فى الدقيقة 86 وحازم مرسي في الدقيقة 93 من عمر اللقاء من انفرادين بحارس مرمى الجزيرة.

بتلك النتيجة يتأهل الدراويش إلى دور الـ8 للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل للا شىء فى لقاء الذهاب.

وأَضاع محمود دونجا مدافع وسط الإسماعيلى ضربة جزاء لفريقه فى الدقيقة السادسة، بعدما تعرض عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

كما الغى حكم المباراة هدفا للجزيرة فى الدقيقة 27 بداعى التسلل، وفى الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول انحصر اللعب فى منطقة وسط الملعب دون أى خطورة حقيقة على المرميين.


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