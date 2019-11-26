مفاجأة.. حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية

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إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

محمد فضل- متابعات

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حماس

فلسطين

الانتخابات الرئاسية

إسماعيل هنية

قررت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها الفترة المقبلة.

كشف ذلك إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، مشيرًا أن الحركة سلمت ردها الإيجابي بشأن الانتخابات الفلسطينية للجنة المختصة.

وقال هنية في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن رد الحركة يعني مشاركتها في الانتخابات المنوي عقدها خلال الفترة المقبلة عقب إصدار المرسوم الخاص بها.

وأوضح هنية، أن اللقاء الثاني وتسليم الحركة لردها، جاء بعد إرجاءها لهذه الخطوة صباح اليوم، بعد ما جرى من اقتحام لخيمة اعتصام الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم في الضفة والاعتداء عليهم.

وأضاف أن حنا ناصر أجرى اتصالات مكثفة مع الجهات المختصة التي أثمرت عن إزالة التداعيات التي تبعت "اقتحام خيمة المحررين المعتصمين في رام الله".

وطالب هنية خلال مؤتمره قيادة السلطة والرئيس محمود عباس (أبو مازن)، بالتعامل مع المحررين المعتصمين في رام الله بما يليق بهم.

وجاءت تصريحات هنية بالتوازي مع ما أكد أبو مازن من أن السلطة الفلسطينية تحرص على إجراء الانتخابات الفلسطينية بأقصى سرعة، مؤكدا ثقته في وجود دعم دولي لذلك المسعى.

وقال عباس في تصريحات للصحفيين، مساء اليوم، الثلاثاء "نحن حريصون على أن تجري الانتخابات بأقصى سرعة، فعندما ننهي الانتخابات التشريعية يجب أن نجري انتخابات رئاسية".

وعن عقبات إجراء الانتخابات، علق عباس، "هناك مشكلتان، الأولى هي أن نسمع موافقة من حماس باعتبارها الحاكم الفعلي أو صاحب القرار في غزة، والثانية القدس، باعتبار أن إسرائيل هي التي تسيطر عليها، ونحن بصدد إجراء اتصالات مع جميع هذه الجهات".

وأوضح عباس، "سنجري هذه الانتخابات إذا وافقت حماس ثم نتصل بالإسرائيليين. وأيا كان موقف هؤلاء، نحن مصممون على عقد الانتخابات بأقرب فرصة؛ سنجري انتخابات تشريعية ثم رئاسية".

وأضاف الرئيس الفلسطيني، "نعلم أن العالم كله يقف بجانبنا، وسمعنا من الأمم المتحدة وأوروبا وموسكو وغيرهم أنهم سيدعموننا بهذه الانتخابات ويرسلون مراقبين دوليين من كافة الدول لمراقبتها".


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