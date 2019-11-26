محاكمة عسكرية لجنود قتلوا 400 مسلم بميانمار

26 نوفمبر 2019 - 07:32 م

نشر الموقع الإلكتروني لجيش ميانمار، بيانًا كشف خلاله، أن محكمة معسكرية، بدأت محاكمة جنود بتهمة ارتكاب جرائم ضد مسلمي الروهينجا.



مقتل 400 من الروهينجا

وذكر الموقع، أن الجرائم أسفرت عن مقتل 400 شخص من أقلية الروهينجا المسلمة، بقرية "جو دار باين" شمالي إقليم أركان عام 2017.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يخضع فيها جنود بميانمار إلى المحاكمة بسبب جرائم مماثلة، حيث سبق أن وقف جنود من جيش ميانمار أمام القضاء بسبب جرائم ارتكبوها ضد مسلمي الروهينجا أيضًا.



لم ينفذوا الأوامر بشكل صحيح



وقال البيان الجديد، إن الجنود المعنيين لم ينفذوا الأوامر المسندة إليهم بشكل صحيح.

وكان قد حُكم على 7 جنود بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التطهير العرقي في قرية بإقليم أراكان الذي تقطنه أقلية الروهينجا في العام الماضي.

وفي 14 نوفمبر الجاري، قبلت المحكمة الجنائية الدولية، فتح التحقيقات في الجرائم المرتكبة ضد مسلمي الروهينجا، حيث ردت الحكومة بأنها شكلت لجنتين مستقلتين للتحقيق.



مقتل الآلاف من الروهينجا

تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الأقلية المسلمة، منذ 25 أغسطس 2017، حيث أسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف المسلمين.