  • الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:35 م
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعفاء أمين منطقة الرياض

ريال مدريد وباريس سان جيرمان

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

عمرو واكد والفنانة الإسرائيلية

رسالة تهنئة من إسرائيل لـ«عمرو واكد»

الزمالك

عقوبة شديدة تنتظر الزمالك بسبب رفض السفر إلى قطر

نتنياهو

«نتنياهو» يعلن محاولة انقلاب ضده وأنصاره ينزلون للشارع

أميرا الكويت وقطر

أمير الكويت يخاطب أمير قطر بشأن المصالحة

أرشيفية

بعد 24 عامًا.. مقام «الشيخ علي» بدون جثمانه

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: تارك الصلاة كافر في هذه الحالة

السعودية

مفاجأة سارة تنتظر السعوديين في 2020

مسلمة شجاعة تدافع عن أسرة يهودية في لندن

شاهد.. مسلمة شجاعة تدافع عن أسرة يهودية في لندن

"الديهي": "ربنا سيحاسب الإعلاميين إذا لم ينقلوا الحقيقة"

الحياة السياسية

الديهي
الديهي

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مأكولات تجعلك تبدو أصغر من عمرك بـ 10سنوات.. تعرف عليها

#

«الديهي»: «أحمد موسى» أصدق إعلامي في مصر

#

الأمم المتحدة لا تجد ما يكفي لدفع رواتب موظفيها في نوفمبر

#

فنانة شهيرة: أتمنى القيام بدور فتاة مثلية الجنس

السيسي

التامين الصحى

نشات الديهى

الديهى

أشاد الإعلامي نشأت الديهي بالإنجازات التي تقام على أرض مصر، مطالبًا الإعلاميين بنقل هذه النجاحات للشعب.

جاء هذا أثناء تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، مصرحًا بـ"أن الإعلاميين سوف يحاسبون أمام الله لو لم يقوموا بنقل وتوضيح ما يحدث من إنجازات للمواطنين".

وقال إن الرئيس السيسي يبذل جهودًا جبارة، حيث يسابق الزمن لإنجاز المشروعات وتحقيق النجاح، مصرحًا بأن: "السيسي فرصة ذهبية وطوق نجاة لمصر من الوقوع في براثن التفكك والتحلل".

وأكد أن "السيسي" في كل دقيقة وساعة ويوم يمر على مصر يحقق إنجازًا حقيقيًا وينشيء مشروعًا قوميًا.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد: سقوط أمطار غدًا على عدة مناطق
» بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد
» الزمالك يُهدد طارق حامد في بيان رسمي
» مصر تطلق قمرًا صناعيًا يمر من فوق إثيوبيا
» الديهي: التأمين الصحي الشامل أهم مشروع في تاريخ مصر
» افتتاح «خليجي 24».. منتخب العراق يهزم قطر 1/2
» مشروبات تساعدك على التخلص من آلام المفاصل خلال 5 أيام فقط
» «سقطات» وزيرة الاستثمار تستفز كاتب خطب الوزراء.. ماذا قال عن السادات؟
» فوائد مذهلة.. هذا ما يحدث للجسم عند تناول موزتين يوميًا
» أوامر ملكية سعودية جديدة بشأن مصر
» كواليس اختفاء فتاة قبطية بالإسكندرية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:09 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة