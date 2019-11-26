خالد الجندي: تارك الصلاة كافر في هذه الحالة

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خالد الجندي

الأزهر

كافر

تارك الصلاة

فرق الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بين تارك الصلاة كسلًا وجحودًا، مشيرًا إلى أن الأول حكمه أن ننصحه وندعي له، أما الثاني الذي ينكر الصلاة فهو "كافر" لأنه أنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة.

وأضاف الجندى، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يقدمه على قناة "dmc "، اليوم الثلاثاء، أن ولى الأمر يتخذ معه الإجراءات المتبعة، لكن لا يحق لشخص أن يكون رقيبا على أحد فى هذه الأمور حتى النبى غير مأمور بمحاكمة أحد، قائلًا:" لا أنا ولا انت ولا أربعين زيي يقدروا يحاكموه ولكن أمره بيد الله وولي الأمر غن شاء استتابه أو حبسه أو قتله".

وحذر ما وصفهم بـ"العيال بتوع الكتائب الإلكترونية"، من اقتطاع كلامه وعمل فيديوهات على اليوتيوب تقول ان خالد الجندي يقول لا يوجد شئ اسمه الصلاة.


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