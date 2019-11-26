» فوائد مذهلة.. هذا ما يحدث للجسم عند تناول موزتين يوميًا

26 نوفمبر 2019 - 08:23 م

الموز من الفاكهة المحببة للكثيرين، وهو يزرع في أكثر من مائة دولة، فيما يمثل المحصول الرابع الأكثر قيمة في جميع أنحاء العالم. ويعتبر أحد أصح الوجبات الخفيفة التي يمكنك تناولها.

لكن ماذا سيحدث إذا أكلت موزتين كل يوم؟

الموز مليء بالبوتاسيوم الصحي والألياف وفيتامين C و B6 ، لكن لا ينصح به للأشخاص الذين يعانون من حالات معينة، إذا كنت تستهلك الكثير منه كل يوم، فسوف يحصل جسمك على :

210 سعرات حرارية

900 ملج بوتاسيوم (24? RDA)

54 ج كربوهيدرات (18? RDA)

2 جرام من الألياف الغذائية (24 ? RDA)

28 جرام سكر

6 جرام بروتين (4 ? RDA)

سوف تحصل أيضًا:

2 % فيتامين أ

34 % فيتامين C

2 % حديد

40 % فيتامين B6

16 % المغنيسيوم

ويعد البوتاسيوم أحد العناصر الغذائية الأكثر أهمية لأنه يستخدم من قبل كل خلية في الجسم لتوليد الشحنة الكهربائية اللازمة للعمل بشكل صحيح. ويلعب أيضًا دورًا في الحفاظ على معدل ضربات القلب ثابتًا ، والحفاظ على ضغط دم صحي ، وإطلاق إفراز الأنسولين عند الحاجة لتنظيم سكر الدم .

ويتعين على البالغين الحصول على بوتاسيوم يتراوح ما بين 3،500-4،700mg يوميًا. تشمل المصادر الجيدة الأخرى للبوتاسيوم الفاصوليا البيضاء والبطاطا (البيضاء والحلوة) والبنجر والسبانخ والبطيخ وصلصة الطماطم .

يحافظ على ضغط دم صحي:

ربما تعلم أن الكثير من الصوديوم هو عامل خطر كبير لما يسببه من ارتفاع ضغط الدم، ما قد لا تعرفه هو أن توازن الصوديوم والبوتاسيوم هو الذي يعمل بالفعل على التحكم في ارتفاع ضغط الدم. تتمركز العملية في الكليتين، مما يساعد على التحكم في ضغط الدم من خلال تنظيم كمية السائل المخزن في الجسم. تقوم كليتاك بترشيح دمك وامتصاص السوائل الزائدة، التي يتم توجيهها إلى المثانة مثل البول .

التوازن بين الصوديوم والبوتاسيوم يسحب المياه الزائدة من مجرى الدم نحو المثانة، عندما ينفد التوازن، يتم الاحتفاظ بسائل أكثر ويزيد ضغط الدم.

خفض خطر الإصابة بالسرطان:

من المهم اتباع نظام غذائي شامل غني بالفواكه والخضروات الطازجة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان لأنك تحصل على جرعتك اليومية من العناصر الغذائية الحرجة دون إضافة الملح والسكر وصبغ الطعام والمواد الحافظة الكيميائية.

لكن الموز جيد بشكل خاص لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C ، وهو أمر حاسم في مكافحة الجذور الحرة المسببة للسرطان .

تعتبر الألياف الموجودة في الموز مهمة أيضًا لتنظيم صحة الجهاز الهضمي ، ويُعتقد أنها تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم .

يعزز صحة القلب:

تحقيق التوازن الصحيح بين الصوديوم والبوتاسيوم مهم أيضًا لصحة القلب. كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين تناولوا ما لا يقل عن 4،069 ملج من البوتاسيوم كل يوم كان لديهم خطر أقل بنسبة 49 ? من الوفاة بسبب مرض نقص تروية القلب من الأشخاص الذين حصلوا على أقل من 1000 ملج .

مهدئ للمعدة:

إذا كنت قد ذهبت إلى الطبيب من قبل مع اضطراب في المعدة ، فمن المحتمل أنه أوصى باتباع نظام غذائي يتكون من الأطعمة الأساسية التي يسهل هضمها، وذلك باختصار بالنسبة إلى الموز والأرز والتفاح والخبز المحمص .

يعتبر الموز رائعًا للحفاظ على معدتك والجهاز الهضمي، لأن البوتاسيوم يساعد على التوازن بداخلها.

30 جرامًا من السكر:

السكر كلمة سيئة، لكن عندما يتعلق الأمر بالموز، فلا داعي للقلق كثيرًا. يوصي الخبراء بتقليل تناولك للسكر المضاف بشكل كبير، وهو النوع الذي يتم ضخه في الطعام حيث لا يوجد بشكل طبيعي. السكر في الموز طبيعي ويأتي بجرعة صحية من الألياف أيضًا .

تساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم (السكر والكربوهيدرات تحترق بسرعة) ، وتؤثر على نسبة السكر في الدم. لذلك، يعد الموز وجبة خفيفة جيدة منتصف النهار أو إضافة لوجباتك عندما تحتاج إلى البقاء نشيطًا .