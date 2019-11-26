«نتنياهو» يعلن محاولة انقلاب ضده وأنصاره ينزلون للشارع

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محمد فضل- متابعات

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نتنياهو

انقلاب

اتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشرطة والمدعين العامين بالتخطيط للانقلاب ضده، فيما دعا آلاف من مؤيده للتظاهر في الشوارع اليوم.

وقال منظمون لمسيرات تنطلق مساء اليوم تأييدا لنتنياهو، إنهم يتوقعون مشاركة ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، سينقل معظمهم إلى تل أبيب من جميع أنحاء البلاد.

وستبدأ المظاهرة في الساعة الثامنة مساء أمام متحف تل أبيب، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويوم الخميس الماضي، أعلن المستشار القضائي أفيخاي ماندلبليت، الذي عينه نتنياهو، أنه سيتهم رئيس الوزراء بالارتشاء، وخيانة الأمانة والاحتيال في القضايا المرفوعة ضده.

 وكان هذا الإعلان هو المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يواجه فيها رئيس وزراء اتهاما جنائيا خلال ولايته.

وانتقد نتنياهو لائحة الاتهام، وتعهد بالبقاء ومحاربة ما سماه التحقيقات "الملوثة" والمسبق الحكم فيها، واتهم محققي الشرطة والمدعين العامين بالتخطيط لتنفيذ "محاولة انقلاب" ضده.

ويبدو أن مظاهرة يوم الثلاثاء، التي تم تنظيمها رسميا من قبل عدد من المنظمات اليمينية، ولكن روج لها بشدة حزب الليكود ونتنياهو نفسه، تردد رسالة رئيس الوزراء، مع ملصقات تدعو الجمهور للمشاركة من أجل "وقف الانقلاب"، بحسب الصحيفة.

وقال سيمحا روتمان، أحد قادة "حركة الحكم والديمقراطية"، واحدة من المجموعات الراعية لهذا الحدث: "هناك أماكن يوجد فيها انقلاب عسكري ويزيل الجيش المسؤولين المنتخبين، وهناك أيضًا انقلاب قانوني يحدث بشكل علني أمام أعيننا".


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