» مشروبات تساعدك على التخلص من آلام المفاصل خلال 5 أيام فقط

26 نوفمبر 2019 - 08:47 م

غالبًا ما يعزى ألم المفاصل المزمن إلى الشيخوخة، لكن قد يكون الألم سببه الاستخدام المفرط، والتهاب المفاصل، وفقدان كثافة العظام، والإصابة، ونقص التغذية.

إذا كنت تعاني من الألم اليومي ولا يمكنك تحديد السبب، فهناك وصفة لن تهدئ التهيج في المفاصل فحسب، بل ستجعلك تشعر بالسعادة لأنها جيدة المذاق.

قد يؤدي الالتهاب المزمن إلى إجهاد العضلات، ويعد نقص الفيتامينات أحد الأسباب الشائعة له، خاصةً إذا كان جسمك يفتقر إلى الكالسيوم والبروميلين والمغنيسيوم والحديد.

وتهدف الوصفات التالية – التي نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية - للحد من الالتهابات المزمنة، وجعل الشفاء أسهل.

عصير الأناناس

بروميلين هو عبارة عن مزيج من الأنزيمات البروتينية مستمد من خلاصة وعصير الأناناس. ويوصى به للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل لأنه يقلل من التورم في إصابات الأنسجة الرخوة. ويشمل الأناناس أيضًا فيتامين C ، بالإضافة إلى المنجنيز والنحاس والألياف وفيتامين ب.

عصير البرتقال

البرتقال يحتوي على فيتامين C ، ويساعد في الحفاظ على قوة الأربطة والأوتار، وهو مهم لدعم المفاصل، لما يحتويه من خواص مضادة للأكسدة تقلل من الإجهاد التأكسدي نتيجة لتلف الجذور الحرة.

تعمل الفلافونويد والكاروتينات على دعم خلايا الأوعية الدموية وتمنع الاستجابة الالتهابية، مما يؤدي إلى تقليل الألم. يحتوي البرتقال أيضًا على المغنيسيوم والكالسيوم ما يخفف آلام المفاصل.

القرفة

تساعد القرفة على تحسين الدورة الدموية، التي يمكن أن يعوقها الالتهاب. كما تم استخدامه بشكل كلي لعلاج حالات آلام المفاصل.

في بعض الحالات، تؤدي مشاكل عظام المفاصل إلى حدوث التهاب وألم مزمن. وكشفت دراسة أجريت عام 2008 على التهاب المفاصل الروماتويدي وتلف العظام، أن هذا المرض يزيد من نشاط الخلايا العظمية، التي تحطم العظام من أجل ارتشافها، بينما كانت القرفة قادرة على إبطاء تقليل تلف العظام.

العسل

العسل تم استخدامه كدواء على مدى آلاف السنين ، لأمراض متنوعة مثل السعال والتهابات الجلد. يخلط مع خل التفاح، والعسل هو مسكن للألم الطبيعي شائع لآلام المفاصل.

إذ تناولت هذه العصائر على مدار 5 أيام، ستشفى تمامًا من ألم المفاصل في اليوم الخامس. إذا لم يكن الألم ناتجًا عن الإفراط في الاستخدام في بعض الأحيان، ولكنه يرتبط بالشيخوخة أو التهاب المفاصل أو الحركة المتكررة التي لا يمكنك تجنبها، فقد ترغب في جعل هذه العصائر عادة تدوم مدى الحياة، لتقليل الالتهاب والألم.